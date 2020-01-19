Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile görüştü

19.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:24

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle Libya konusunda gerçekleştirilen zirve için bulunduğu Berlin'de resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı The Ritz-Carlton Hotel'deki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA