Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

19.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle Libya konusunda gerçekleştirilen zirve için bulunduğu 'de resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı The Ritz-Carlton Hotel'deki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
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