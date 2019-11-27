Cumhurbaşkanı erdoğan libya ulusal mutabakat hükümeti başkanlık konseyi başkanı fayez al sarraj'la...
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
27.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:47
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı erdoğan libya ulusal mutabakat hükümeti başkanlık konseyi başkanı fayez al sarraj'la...