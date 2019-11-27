CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI FAYEZ AL SARRAJ'LA...
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
27.11.2019 18:33 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:33
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
- İstanbul
Görüntü Dökümü:
--------------------Görüşmeden detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA