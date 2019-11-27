CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI FAYEZ AL SARRAJ'LA...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI FAYEZ AL SARRAJ'LA...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

27.11.2019 18:33 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:33
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI FAYEZ AL SARRAJ'LA...
CUMHURBAŞKANI , Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. 

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden detaylar

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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