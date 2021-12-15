Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili El-Nuveyri'yi kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili El-Nuveyri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili El-Nuveyri'yi kabul etti
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye- Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili El-Nuveyri'yi kabul etti

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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