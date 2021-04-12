Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir"
Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ortak basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey