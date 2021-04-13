Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.