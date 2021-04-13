Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz"
Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
Erdoğan: "Yaklaşık 500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz."
Erdoğan: "Türkiye'nin terör örgütleriyle, darbe heveslileriyle, ekonomik tetikçilerle, siyaset mühendisleriyle, sosyal kargaşa çıkartma gayretleriyle mücadelesinde kritik bir safhaya geldik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu