Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile bazı görüşmeler olabilir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile bazı görüşmeler olabilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

18.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:07

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, Cuma çıkışı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile bazı görüşmeler olabilir

Kaynak: AA

AA Editörü - Lokman Akkaya
Lokman Akkaya
AA Editörü

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