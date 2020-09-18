Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile bazı görüşmeler olabilir
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
18.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:07
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, Cuma çıkışı açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA