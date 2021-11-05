İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

İdris TİFTIKCIİSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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