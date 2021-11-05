CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİİdris TİFTIKCIİSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

İdris TİFTIKCIİSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title