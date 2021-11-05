CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ
İdris TİFTIKCI/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.
İSTANBUL (DHA) - İdris TİFTIKCI/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
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