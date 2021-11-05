CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ - Haberler
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

İdris TİFTIKCI/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.

İSTANBUL (DHA) - İdris TİFTIKCI/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti

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