CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

İSTANBUL (DHA) - İdris TİFTIKCI/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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