Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur"
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondaki katılımcıları selamlaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel...
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondaki katılımcıları selamlaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (8)
Erdoğan: "Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin safında savaşa sokanlar, her türlü silahı verenler kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyorlar."
Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur."
Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur."