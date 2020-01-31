Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur"

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondaki katılımcıları selamlaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel...

31.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondaki katılımcıları selamlaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (8)

Erdoğan: "Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin safında savaşa sokanlar, her türlü silahı verenler kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyorlar."

Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur."

Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur"
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