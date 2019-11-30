Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen uygulamaya girecek ve bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracaktır.

30.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen uygulamaya girecek ve bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracaktır."

Kaynak: AA
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