Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu.
03.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:01
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu. (4)
Kaynak: AA