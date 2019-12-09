09.12.2019 21:17 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki yetki alanımızı maksimum düzeye çıkardık. Ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Yunanistan, Mısır, İsrail ve Rum Yönetimi bu bölgede Türkiye'nin onayı olmadan doğal gaz hattı kuramaz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA