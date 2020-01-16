Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile anlaşma) Tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin toplu halde salonu selamlaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin toplu halde salonu selamlaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (22)
Erdoğan: " (Libya ile anlaşma) 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp arama ve sondaja başlıyoruz. İlk olarak Oruç Reis, sismik çalışmalar yürütecek."