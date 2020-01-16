Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile anlaşma) Tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile anlaşma) Tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin toplu halde salonu selamlaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme...

16.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

'ın konuşması

Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin toplu halde salonu selamlaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (22)

Erdoğan: " ( ile anlaşma) 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp arama ve sondaja başlıyoruz. İlk olarak Oruç Reis, sismik çalışmalar yürütecek."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile anlaşma) Tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz"
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