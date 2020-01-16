: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile anlaşma) Tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz"

16.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin toplu halde salonu selamlaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (22)

Erdoğan: " (Libya ile anlaşma) 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp arama ve sondaja başlıyoruz. İlk olarak Oruç Reis, sismik çalışmalar yürütecek."

Kaynak: AA

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