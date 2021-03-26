Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya heyetini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle görüşmesi başladı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya heyetini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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