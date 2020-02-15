Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'daki savaşı bizzat Rusya yönetiyor

15.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:47

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Libya'daki savaşı en üst düzeyde bizzat yönettiğini söyledi. Erdoğan, Suriye'de gözlem noktalarının kuşatılmasına da göz yummayacaklarını vurguladı. Erdoğan ayrıca James Jeffrey'nin kullandığı 'Şehidimiz' ifadesinin de inandırıcı olmadığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ziyaretinden yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle