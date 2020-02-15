Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'daki savaşı bizzat Rusya yönetiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ziyaretinden yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Libya'daki savaşı en üst düzeyde bizzat yönettiğini söyledi. Erdoğan, Suriye'de gözlem noktalarının kuşatılmasına da göz yummayacaklarını vurguladı. Erdoğan ayrıca James Jeffrey'nin kullandığı 'Şehidimiz' ifadesinin de inandırıcı olmadığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ziyaretinden yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle