Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da ne işimiz var' diyenler, siyasetin cahilidir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da ne işimiz var' diyenler, siyasetin cahilidir.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

14.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

ve AK Parti Genel Başkanı 'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Libya'da ne işimiz var' diyenler, siyasetin cahilidir. Bunlar aynı zamanda tarih cahilidir. Türkiye müdahale etmeseydi, bugün darbeci Hafter tüm ülkeyi ele geçirmiş, Libya halkının tamamı zulmün pençesine düşmüş olacaktı."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da ne işimiz var' diyenler, siyasetin cahilidir.
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