Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'da BM himayesinde ve siyasi süreç içinde çözüm) Serrac ve hükümeti,... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'da BM himayesinde ve siyasi süreç içinde çözüm) Serrac ve hükümeti, darbeci Hafter ve çetelerinin işledikleri insanlık ve savaş suçlarına rağmen bu konuda her zaman müspet bir tutum takınmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'da BM himayesinde ve siyasi süreç içinde çözüm) Serrac ve hükümeti, darbeci Hafter ve çetelerinin işledikleri insanlık ve savaş suçlarına rağmen bu konuda her zaman müspet bir tutum takınmıştır." Kaynak: AA