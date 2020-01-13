Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'da) Ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin salona gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin salona gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum."
Erdoğan: "(İtalya Başbakanı Conte'ye) İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım."
Erdoğan: "(Türkiye-İtalya arasında) 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının, bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık"