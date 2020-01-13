Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'da) Ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'da) Ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin salona gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.

13.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

ile Başbakanı Giuseppe Conte'nin salona gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum."

Erdoğan: "(İtalya Başbakanı Conte'ye) İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım."

Erdoğan: "(Türkiye-İtalya arasında) 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının, bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'da) Ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum"
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