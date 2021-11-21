Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşının kurtarılmasında emeği geçenleri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmaları neticesinde 7 kişi Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT), Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşının kurtarılmasından ötürü tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca uzun süredir yürütülen çalışmaların başarıya ulaşması sonucu, genellikle lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşlar kurtarıldı.

Katar İstihbarat Teşkilatının da Milli İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışarak katkı vermesi neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.

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