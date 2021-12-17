Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Görüşme basın kapalı olarak gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü

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