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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen liderlerle bugün bir araya geliyor. Erdoğan cuma namazının ardında Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü

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