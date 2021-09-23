Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir araya geldi.

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir araya geldi.

Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi - Haberler
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