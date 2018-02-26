Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Sarrac'ı Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Sarrac'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac’ı Beylerbeyi Sarayında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Sarrac'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac'ı Beylerbeyi Sarayında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac'ı Beylerbeyi Sarayında kabul etti. Basdına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. - İSTANBUL

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