Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac ile bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın görüşmesi başladı.
04.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:08
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.
Serrac'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Kaynak: AA