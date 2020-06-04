Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac ile bir araya geldi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın görüşmesi başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor. Serrac'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Kaynak: AA