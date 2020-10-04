Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti

04.10.2020 22:19 | Son Güncelleme: 04.10.2020 23:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. Heyetler arası görüşmelerinin de sona ermesiyle Serrac ve heyeti saat 21.30 sıralarında Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.

(Mustafa Biçer/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA BİÇER

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