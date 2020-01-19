Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul etti

19.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Sarrac'ı kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Sarrac'ı kabul etti. - BERLİN

Kaynak: İHA