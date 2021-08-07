Son dakika haberi | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ
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Son dakika haberi | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulün ardından, heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Son dakika haberi | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ
Son dakika haberi | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ
Son dakika haberi | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ
Son dakika haberi | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabulü başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabulü başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek
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Son dakika haberi | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ - Haberler
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