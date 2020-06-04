Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.
04.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşme öncesinde Fayiz Es-Serrac'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.
(Derya Yetim/İHA)
Kaynak: İHA