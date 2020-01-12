: Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Es-Serrac'ı kabul ediyor

12.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

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