Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Es-Serrac'ı kabul ediyor

12.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA