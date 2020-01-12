CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞTÜ
Haberler » Güncel » CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞTÜ - Haber

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarraç'ı kabul etti.

12.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:01
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞTÜ

, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarraç'ı kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Basına kapalı görüşme için önce Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan 14.40 sıralarında giriş yaparken, El Sarraç da Erdoğan'dan 20 dakika sonra ofise geldi. İkili arasında görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. 

Görüntü dökümü:

------------Kabulden görüntüler-Erdoğan'ın konvoyu-Erdoğan girişi 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler