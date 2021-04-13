Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.