Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Liderler daha sonra heyetlerinde bulunan bakanları tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Dibeybe, başbaşa, heyetler arası görüşmeye ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Oturumuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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