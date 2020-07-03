Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te temeli atılan camiye ilişkin, "Tabii şimdi merak ediyorsunuz Levent Camisi'nin adı acaba ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (2)
03.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:50

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te temeli atılan camiye ilişkin, "Tabii şimdi merak ediyorsunuz Levent Camisi'nin adı acaba ne olacak? Dedik ya leventler buradan geçti, öyleyse baş leventin adını da inşallah buraya koyalım ve Barbaros Hayrettin Paşa Camisi olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün temeli atılan caminin leventlerin adeta eğitimini aldığı bir mekan olduğunu belirtti.

"İnşallah İstanbul'un cami zenginliğini bir adım daha öteye taşıyacaktır." diyen Erdoğan, caminin 7 bin metrekarelik oturum alanı, 56 bin metrekarelik yapı alanı, kapalı ve açık bölümlerindeki 20 bin kişilik cemaat kapasitesi, 4 minaresi, 25 metrelik kubbe çapı ve diğer unsurlarıyla İstanbul'a yakışır bir eser olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırdaki aşamasıyla yüzde 22'lik ilerleme seviyesine ulaşan caminin bir an önce ibadete hazır hale getirilmesini temenni etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Levent Camisi'nin İstanbul'a ve İslam dünyasına kazandırılmasında emeği geçen gerek dernek yönetimine, mimarından mühendisine, tüm işçilerimize herkesten Allah razı olsun. Mali noktada destek verenlerden Allah razı olsun. Tabii şimdi merak ediyorsunuz Levent Camisi'nin adı acaba ne olacak? Dedik ya leventler buradan geçti, öyleyse baş leventin adını da inşallah buraya koyalım ve Barbaros Hayrettin Paşa Camisi olsun. Yani demokratik bir hareket de yapabiliriz, kabul edenler etmeyenler diyebiliriz. Hayırlı olsun inşallah. Buradan Beşiktaş'a, tam Barbaros Hayrettin Müzesine iniyor, oradan denize gidiyoruz ve yola çıkıyoruz."

"Süratle camimizi bitirip tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız"

Dün Katar'dan geldiklerini hatırlatan Erdoğan, "İnşallah süratle camimizi bitirip ve bir an önce bölgenin, tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ifadeleri kullandıktan sonra Arif Nihat Asya'yı anmamanın mümkün olmadığını belirterek, sözlerini şu dizelerle tamamladı:

"Biz, kısık sesleriz/ Minareleri sen, ezansız bırakma Allah'ım/ ya çağır şurada bal yapanlarını/ ya kovansız bırakma Allah'ım/ Mahyasızdır minareler/ Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım/ Müslümanlıkla yoğrulan yurdu/ Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver/ Cihad meydanını, pehlivansız bırakma Allah'ım/ Kahraman bekleyen yığınlarını/ Kahramansız bırakma Allah'ım/ Bilelim hasma karşı koymasını/ Bizi cansız bırakma Allah'ım/ Yarının yollarında yılları da/ Ramazansız bırakma Allah'ım/ ya dağıt kimsesiz kalan sürünü/ ya çobansız bırakma Allah'ım/ Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım/ Müslümanlıkla yoğrulan yurdu/ Müslümansız bırakma Allah'ım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Dernek Başkanı Ergin Külünk, Yüklenici Firma Temsilcisi Abdülkadir Kart ve diğer yetkililerle inşaat alanına ilk betonu dökecek butona bastı.

Cami inşaatının 2022'nin sonunda bitirilmesi konusunda söz aldıklarını belirten Erdoğan, "İnşallah 2022'nin sonunda camimizden ezan seslerini duyacağız ve burada da inşallah namazlarımıza başlayacağız. Allah mübarek etsin. Rabb'im yar yardımcımız olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağrılan kişileri sosyal mesafeye uymaları konusunda da uyardı.

Törene, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde Haber
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Haber
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı Haber
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı Haber
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Esra Albayrak Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao İrfan Buz Okan Buruk Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Daha Fazla Şiddet Patlama Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 16:50:15. #1.15#
title