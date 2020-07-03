Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (2) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te temeli atılan camiye ilişkin, "Tabii şimdi merak ediyorsunuz Levent Camisi'nin adı acaba ne olacak?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te temeli atılan camiye ilişkin, "Tabii şimdi merak ediyorsunuz Levent Camisi'nin adı acaba ne olacak? Dedik ya leventler buradan geçti, öyleyse baş leventin adını da inşallah buraya koyalım ve Barbaros Hayrettin Paşa Camisi olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün temeli atılan caminin leventlerin adeta eğitimini aldığı bir mekan olduğunu belirtti.

"İnşallah İstanbul'un cami zenginliğini bir adım daha öteye taşıyacaktır." diyen Erdoğan, caminin 7 bin metrekarelik oturum alanı, 56 bin metrekarelik yapı alanı, kapalı ve açık bölümlerindeki 20 bin kişilik cemaat kapasitesi, 4 minaresi, 25 metrelik kubbe çapı ve diğer unsurlarıyla İstanbul'a yakışır bir eser olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırdaki aşamasıyla yüzde 22'lik ilerleme seviyesine ulaşan caminin bir an önce ibadete hazır hale getirilmesini temenni etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Levent Camisi'nin İstanbul'a ve İslam dünyasına kazandırılmasında emeği geçen gerek dernek yönetimine, mimarından mühendisine, tüm işçilerimize herkesten Allah razı olsun. Mali noktada destek verenlerden Allah razı olsun. Tabii şimdi merak ediyorsunuz Levent Camisi'nin adı acaba ne olacak? Dedik ya leventler buradan geçti, öyleyse baş leventin adını da inşallah buraya koyalım ve Barbaros Hayrettin Paşa Camisi olsun. Yani demokratik bir hareket de yapabiliriz, kabul edenler etmeyenler diyebiliriz. Hayırlı olsun inşallah. Buradan Beşiktaş'a, tam Barbaros Hayrettin Müzesine iniyor, oradan denize gidiyoruz ve yola çıkıyoruz."

"Süratle camimizi bitirip tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız"

Dün Katar'dan geldiklerini hatırlatan Erdoğan, "İnşallah süratle camimizi bitirip ve bir an önce bölgenin, tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ifadeleri kullandıktan sonra Arif Nihat Asya'yı anmamanın mümkün olmadığını belirterek, sözlerini şu dizelerle tamamladı:

"Biz, kısık sesleriz/ Minareleri sen, ezansız bırakma Allah'ım/ ya çağır şurada bal yapanlarını/ ya kovansız bırakma Allah'ım/ Mahyasızdır minareler/ Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım/ Müslümanlıkla yoğrulan yurdu/ Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver/ Cihad meydanını, pehlivansız bırakma Allah'ım/ Kahraman bekleyen yığınlarını/ Kahramansız bırakma Allah'ım/ Bilelim hasma karşı koymasını/ Bizi cansız bırakma Allah'ım/ Yarının yollarında yılları da/ Ramazansız bırakma Allah'ım/ ya dağıt kimsesiz kalan sürünü/ ya çobansız bırakma Allah'ım/ Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım/ Müslümanlıkla yoğrulan yurdu/ Müslümansız bırakma Allah'ım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Dernek Başkanı Ergin Külünk, Yüklenici Firma Temsilcisi Abdülkadir Kart ve diğer yetkililerle inşaat alanına ilk betonu dökecek butona bastı.

Cami inşaatının 2022'nin sonunda bitirilmesi konusunda söz aldıklarını belirten Erdoğan, "İnşallah 2022'nin sonunda camimizden ezan seslerini duyacağız ve burada da inşallah namazlarımıza başlayacağız. Allah mübarek etsin. Rabb'im yar yardımcımız olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağrılan kişileri sosyal mesafeye uymaları konusunda da uyardı.

Törene, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA