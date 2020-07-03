Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent Camisi'nin temel atma törenine katıldı - Ayasofya açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik hakkımıza saldırı anlamını taşımaktadır.
03.07.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik hakkımıza saldırı anlamını taşımaktadır."
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Levent Camisi'nin temel atma törenine katıldı.
Kaynak: AA