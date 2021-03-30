Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya maçını izlemek için stada geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya maçını izlemek için stada geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya maçını izlemek için stada geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Letonya ile karşılaştığı mücadeleyi izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi. Erdoğan'ı stadyuma gelişinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi karşıladı. A Milli Takım'ın Norveç'i mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş ve Kaptan Burak Yılmaz'la telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki isim tarafından Letonya maçına davet edilmişti. Letonya karşılaşması için tribündeki yerini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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