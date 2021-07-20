Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret düzenlediği KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Bayram namazının ardından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende bayraklar göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte anıt özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Anıtındaki törenin ardından geçit törenine katılacak.

(Derya Yetim - Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı