Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi

15.11.2020 21:12 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretlerinin ardından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılısında, yaptığı açıklamada, "KKTC ile dayanışmanın nişanesi Lefkoşa Acil Durum Hastanesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretlerinin ardından Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılısında, yaptığı açıklamada,  "KKTC ile dayanışmanın nişanesi Lefkoşa Acil Durum Hastanesidir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayamazdık. KKTC ile dayanışmanın en önemli nişanesi bu acil durum hastanesidir.Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken, biz onlara destek olduk. KKTC'ye 149 milyon lira destekte bulunduk." Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 yataklı bir hastanenin daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırılacağını bildirdi. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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