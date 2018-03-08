Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Khıtchadeth'yu Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Khıtchadeth'yu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Khıtchadeth, Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.

Khıtchadeth'un, eşi ve beraberindeki büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından fotoğraf çektirildi.

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