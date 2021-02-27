Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

27.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de balıkçıya uğrayarak lagos balığı aldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de balıkçıya uğrayarak lagos balığı aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan Çengelköy'de bir balıkçıda durdu. Buradan daha önce de lagos balığı alan Erdoğan, yine aynı balıktan aldı. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.  Balıkçı İbrahim Uzun ise, "Cumhurbaşkanımız yine uğradı. Balığı beğenmiş, yine aynı balıktan istedi, aynısından verdik. Yine aynı şekilde büyük balık vermiştik ona, aynı balığı, beyaz etli balığın çok hoşuna gittiğini söyledi, aynısını istedi" dedi.

 


Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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