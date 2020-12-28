Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince her fırsatta 'Atatürk'ün partisiyiz' diye övünen bu kişiler, aynı partinin kendilerine 'Mustafa Kemal'in...
28.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince her fırsatta 'Atatürk'ün partisiyiz' diye övünen bu kişiler, aynı partinin kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleri değil, it sürülerisiniz' diyen yöneticisine bile ses çıkaramamışlardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince her fırsatta 'Atatürk'ün partisiyiz' diye övünen bu kişiler, aynı partinin kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleri değil, it sürülerisiniz' diyen yöneticisine bile ses çıkaramamışlardır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü