Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince her fırsatta 'Atatürk'ün partisiyiz' diye övünen bu kişiler, aynı partinin kendilerine 'Mustafa Kemal'in...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince her fırsatta 'Atatürk'ün partisiyiz' diye övünen bu kişiler, aynı partinin kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleri değil, it sürülerisiniz' diyen yöneticisine bile ses çıkaramamışlardır.