Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar, kendi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar, kendi topraklarında Müslümanların ve göçmenlerin taciz edilmesi karşısında üç maymunu oynuyor.
27.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar, kendi topraklarında Müslümanların ve göçmenlerin taciz edilmesi karşısında üç maymunu oynuyor."
Kaynak: AA