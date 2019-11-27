Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar, kendi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar, kendi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar, kendi topraklarında Müslümanların ve göçmenlerin taciz edilmesi karşısında üç maymunu oynuyor.

27.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar, kendi topraklarında Müslümanların ve göçmenlerin taciz edilmesi karşısında üç maymunu oynuyor."

Kaynak: AA
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