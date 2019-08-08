"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?

08.08.2019 15:25

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?" sorusuna Bahçeli'den esprili cevap: "Evde masa yoktu"
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
(Ali Babacan'ın parti açıklamasına cevap) "Allah hayırlı uğurlu etsin, 104. parti olur"
ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli "Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?" sorusuna "Evde masa yoktu" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İHA
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