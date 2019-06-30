Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto'da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini...
G20 zirvesi nedeniyle Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti.
G20 zirvesi nedeniyle Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti. - KYOTO
Kaynak: İHA
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07:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto'da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini...