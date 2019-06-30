Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sergiye gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzede sergilenen eserler hakkında bilgi alması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları KYOTO - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti.

Kaynak: AA