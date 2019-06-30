Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'da
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sergiye gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzede sergilenen eserler hakkında bilgi alması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları KYOTO - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyoto Ulusal Modern...
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sergiye gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzede sergilenen eserler hakkında bilgi alması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları KYOTO - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaret etti.
Kaynak: AA
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