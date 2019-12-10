: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KYK borçları) Öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız"

10.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:51

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Yurtlar Kurumundan (KYK) öğrenim kredisi alan öğrencilerin borçlarına ilişkin, "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı.

Erdoğan, bir konuyla ilgili karar alma sürecinde nasıl bir yol izlediğine ilişkin soru üzerine, karar alma sürecinin tamamıyla istişare kaynaklı olduğunu söyledi.

İstişarede iki ayak olduğuna işaret eden Erdoğan, bunlardan birinin partisinin kabinesi, diğerinin ise MYK ve MKYK'si olduğunu, buralarda görüşmeleri yaparak adımları ona göre attığını söyledi.

Erdoğan, yeni dönemde ofis ve kurullar oluşturduklarını da dile getirerek, "Ofis ve kurullarda da görüşülmesi gerekli olan konuları oralara delege ederiz. Oralardan da bu tür bilgileri alırız. Ona göre de adımlarımızı da atarız. İstişare edilmeden bu adımlar atılmaz. Tek adam filan havaları yapıyorlar. Böyle tek adam olarak ben ne ülkeye ne dünyaya yetmem." ifadesini kullandı.

"Siyaset mektebinde 40 yılımızı geçirdik"

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmasının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Orada öyle bir fırsat yok. Orada sizin ona kadar birikimleriniz, doluluk oranı neyse zaten liderlik de budur. Siz lider olarak orada gerekli olan adımı atarsınız, gerekli olan kararı kendi dünyanızda zaten vermişsiniz. Buna göre de gerekli cevabı, gerekli olan kişiye verme fırsatınız olur. Davos denilen olay da böyle olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 40 yıllık siyasi bir hayatının olduğunu, bunun içerisinde de yaşadıklarının ve tecrübelerinin bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce bunlar bizim için bir birikim. Siyaset mektebinde 40 yılımızı adeta geçirdik. Böyle bir noktaya da böyle geldik. Bunlar da tabii bize ister istemez bu tür sorular geldiğinde cevap verme yetkisini, ehliyetini veriyor. Onun rahatlığı içerisinde biraz da bu cevapları verme şansımız oluyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği ülkelerde kendisini en çok mutlu eden durumların ne olduğu sorusuna karşılık, her ülkenin kendine has birçok özelliklerinin olduğunu söyledi. Erdoğan, 20 yıl önce gidilen bir ülkenin farklı, 10 yıl önce gidildiğinde ise o ülkenin gelişmişliği ile çok daha farklı bir konuma geldiğine işaret etti.

Belediye Başkanı ve Başbakanlığı dönemlerinde gittiği ülkelere bakışının farklı olduğunu, Cumhurbaşkanı olduğunda ise daha farklı bir bakışının bulunduğunu belirten Erdoğan, "O ülkelerden bize gelenler de bize baktıkları zaman aynı şekilde bakıyorlar. Diyorlar ki örneğin, 'Ben 20 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde Türkiye şöyleydi. Şimdi Türkiye bambaşka. 'İstanbul'u, Ankara'yı tanıyamadım' diyor. 'Kapadokya'ya, Kayseri'ye gittim, orayı tanıyamadım' diyor. Niye? Sürekli bir değişim ve dönüşüm var. Eğer bu değişim ve dönüşüm bu ülkelerde zaten olmuyorsa bu ülkeler yerinde sayıyor, dolayısıyla da yok olmaya mahkum." diye konuştu.

Erdoğan, 25 yıl önce gittiği Çin ile bugünkü Çin arasında çok büyük farkların olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Amerika'da öyle. Amerika'da bakıyorsunuz. Manhattan'a girdiğiniz zaman adeta boğuluyorsunuz. Böyle bir durum var. Biz mesela, Türkiye'de dikey mimariye karşıyız ama dikey mimarinin de tehdidi altındayız. Manhattan'da dikey mimari hakim. Orada hava sirkülasyonu diye bir şey adeta yok. Washington'da hava böyle değil. Almanya'da, Fransa'da değişik bir gelişme, yapılanma söz konusu."

"Sarı yelekliler olayı Fransa'nın geleceğinde kara bir leke"

Almanya ve Fransa'da insan hakları noktasında her şeyin çok rahat olmadığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sarı yelekliler konusunu nereye yerleştireceksiniz? Dün akşam televizyonlarda izliyorum, baktım ki bir bayanı yerde sürüklüyorlar. Hani nerede insan hakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi diyoruz, nerede? Aynı şey, bakıyorsunuz Almanya'da diğer batı ülkelerinde. Lafa geldiği zaman kimseyi bırakmıyorlar. Şu anda sarı yelekliler olayı, Fransa'nın geleceği ile ilgili olarak bir kara leke. Bunu izah edemezler. Türkiye'de bir gezi olayı olduğu zaman yer yerinden oynadı. Biz böyle bir şey yapmadık kimseye. Onların sivillere yaptığı davranışı bizim polisimiz yapsa kıyameti koparırlar."

"Bütçeden sonra masaya yatıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçlarının silinmesinin gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu, şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe müzakerelerinden sonra inşallah masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da tabii inşallah atacağız. Burada özellikle kredi konusundaki derdimiz, krediyi her müracaat eden alıyor. Daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusu, ödeme sorunu yok. Bu atılacak adımda bütün borçları olanların beklentilerini biliyorum. Tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Videosu