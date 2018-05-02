Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey ve Güney Kore liderlerinin görüşmesi) Tabii özellikle bu süreç, Kuzey Kore'nin farklı ülkelerle de görüşmelerini eğer devam ettirirse, çok daha olumlu gelişmelere vesile olacaktır. Bizler Türkiye olarak, bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunları yapmaya hazırız"