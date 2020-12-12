Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Şehir Projesiyle adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz."
12.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Şehir Projesiyle adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Şehir Projesiyle adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu