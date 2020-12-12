Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Şehir Projesiyle adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Şehir Projesiyle adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz."

12.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Şehir Projesiyle adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Şehir Projesiyle adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

İlgili Haberler

Başkan Işık: 'Şehri, daha rahat bir hayat için dizayn ediyoruz'
Başkan Işık: "Şehri, daha rahat bir hayat için dizayn ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern...
Bayburt Üniversitesi'nden şehrin manevi tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha
Bayburt Üniversitesi'nden şehrin manevi tarihine ışık tutacak yeni bir eser daha

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Demet Akbağ Demet Özdemir
Spor Pierre Webo Mauricio Lemos Enner Valencia Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Şehir Projesiyle adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz." - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 14:46:38. #1.15#
title