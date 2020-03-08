Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan burada test sürüşü gerçekleştirdi.
08.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi
İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan burada test sürüşü gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi