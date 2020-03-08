Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi
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Marmara, Kınalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan burada test sürüşü gerçekleştirdi.

08.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan burada test sürüşü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminde test sürüşü gerçekleştirdi

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