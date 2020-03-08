Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı (2)
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Recep Tayyip Erdoğan, Marmara, Kınalı, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı (2)

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açılan yolda araç kullanması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı.

08.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı (2)

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açılan yolda araç kullanması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı (2)

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı (2)

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