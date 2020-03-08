Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı (2)
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açılan yolda araç kullanması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı.
08.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:30
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açılan yolda araç kullanması
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı. (2)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı (2)